Mann schlägt 62-Jährigem ins Gesicht und bedroht ihn

Ein Fall von Körperverletzung hat sich am Dienstag in Oettingen zugetragen. Ein 62-Jähriger wurde unter anderem getreten und geschlagen.

Ein 62-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in einer Spielothek in Oettingen verletzt worden. Laut Polizeibericht schlug ihm der 42-Jährige grundlos mit der Faust ins Gesicht.

Als der Mann Boden lag, soll der 42-Jährige noch mehrmals mit den Füßen auf ihn eingetreten haben und ihn mit dem Tod bedroht haben. Der Angreifer ist der Polizei nach eigenen Angaben bekannt, weitere Ermittlungen laufen derzeit. (jltr)