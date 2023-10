Mann stürzt mit mehr als zwei Promille vom Fahrrad

Eine Platzwunde ist die Folge eines Sturzes für einen 64-Jährigen in Oettingen – der Mann war betrunken. Nun muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Ein Fahrradfahrer hat sich am Montag in Oettingen verletzt. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Fahrrad Am Sauereck in Richtung Joseph-Dantonello-Straße, beim Abbiegen stürzte der Mann laut Polizeiangaben alleinbeteiligt von seinem Rad, erlitt eine Kopfplatzwunde und musste ärztlich versorgt werden.

Der Mann war den Angaben nach stark alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von 2,2 Promille. Da der Mann sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten muss, wurde eine Blutentnahme angeordnet. (AZ)