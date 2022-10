24-jähriger Mann in Oettingen tot aufgefunden

In Oettingen gibt es einen größeren Polizeieinsatz. Ein 24-Jähriger wurde tot aufgefunden. Die Spurensicherung ist vor Ort.

Ein 24 Jahre alter Mann ist in Oettingen in einem Mehrfamilienhaus, das als Asylunterkunft dient, tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, ist die Todesursache noch unklar, die Dillinger Kriminalpolizei ermittelt. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion angeordnet. Die Spurensicherung ist bereits vor Ort. Außerdem wurden Bewohnerinnen und Bewohner befragt.

Einsatz der Polizei am Donnerstag in Oettingen

Wie Kripo-Chef Michael Lechner auf Nachfrage mitteilt, soll der junge Mann aus Gambia stammen. Die Polizei war am Donnerstag für mehrere Stunden im Einsatz. Nachbarn sprechen von bis zu 15 Polizeifahrzeugen. Ein Hubschrauber, der zur selben Zeit in der Stadt im Norden des Landkreises Donau-Ries in der Luft war, hatte laut Lechner nichts mit dem Geschehen in der Asylunterkunft zu tun.

Wir aktualisieren diese Meldung, sobald weitere Informationen vorliegen.

