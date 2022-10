Mann will mit mehr als einem Promille Auto fahren, wird aber gestoppt

Kurz bevor ein Mann in Oettingen losfahren möchte, bemerkt die Polizei auf dem Beifahrersitz eine leere Schnapsflasche.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nördlingen hat am Samstagabend verhindert, dass ein Mann unter Alkoholeinfluss in Oettingen Auto fährt. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben fest, dass der 40-Jährige in seinem Fahrzeug saß und auf dem Beifahrersitz eine geleerte Schnapsflasche lag. Auf Nachfrage habe der Mann bestätigt, dass er die Fahrt soeben antreten wollte. Nachdem ein Vortest einen Wert von über einem Promille ergeben hatte, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Fahrt unterbunden. (AZ)

