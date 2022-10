Oettingen

18:00 Uhr

Mehr Geld in der Kasse: Oettingens Steuerkraft steigt auf 7,2 Millionen Euro

Plus Die Stadt kann sich über steigende Steuereinnahmen freuen. Allerdings bedeutet das auch, dass sie fast eine halbe Million Euro mehr an den Landkreis bezahlen muss.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Oettingen setzt derzeit große und vor allem teure Projekte um. Umso erfreulicher ist es, dass die Steuerkraft steigt. Laut Kämmerin Birgit Meyer sei sie von rund 6,4 auf 7,2 Millionen Euro geklettert. Damit erhält die Kommune also mehr Geld, um die Investitionen auch finanziell stemmen zu können. Gleichzeitig zieht jedoch die Umlagekraft an, was bedeutet, dass der Landkreis mit mehr Geld aus Oettingen rechnen kann. Weil der nach wie vor schuldenfrei ist, gibt Bürgermeister Thomas Heydecker einem Kreisrat eine dringende Bitte mit auf den Weg.

