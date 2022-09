Oettingen

Meisterhafte Klänge beim Violinfestival in Oettingen

Plus Die Meisterkursdozenten Julia Galic, Sebastian Bohren und Erik Borgir spielen Werke von Joseph Haydn, Moritz Moszkowski und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Von Ernst Mayer

Dieser Konzertabend im Rahmen des internationalen Violinfestivals gab die Gelegenheit, dass die Meisterkursdozenten der Violinen ihre Kunst selbst präsentieren konnten. Daran waren offensichtlich auch zahlreiche Studenten des Oettinger Internationalen Violinfestivals interessiert, und das mit großer Anerkennung, was man an ihrem lautstarken Beifall und Standing Ovations am Schluss erkennen konnte. Aber auch das Violin-begeisterte Publikum hielt sich dabei nicht zurück, den beiden Violinsolisten Julia Galic und Sebastian Bohren sowie ihrer pianistischen Partnerin Tatiana Chernichka freudigen Applaus zu spenden.

