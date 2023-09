Mit dem Richtfest schreitet der Bau der Krone voran

Die Oettinger Krone soll das Aushängeschild Oettingens werden, nun wurde das Richtfest gefeiert. Bürgermeister Heydecker hofft auf weitere Fördermittel.

Ein Richtfest an einem Gebäude ist stets ein Meilenstein für den jeweiligen Bauherrn und den daran beteiligten Firmen. Zu diesem Anlass ist das Objekt in der Regel schon so weit fortgeschritten, dass der Fertigstellung mit einer gewissen Vorfreude entgegengesehen werden kann. So ist es auch mit dem Hotel Krone, das die Stadt Oettingen bis Ende des kommenden Jahres zu neuem Leben erwecken und zu einem weit über die Stadtgrenzen hinaus zu einem „Leuchtturm“ für die Gastronomie und Hotellerie machen will.

Am Mittwoch war es soweit. An dem Großprojekt, das für die Fürstenstadt die wohl größte Herausforderung ihrer jüngsten Stadtgeschichte ist, gab es quasi ein „Vier-Dächer-Richtfest“. Vier fachplanende Firmen seien an der Reaktivierung der Krone beteiligt. Drei Zimmereien lassen das Bauwerk aus Holz Schritt für Schritt entstehen und leisten somit einen außerordentlichen Beitrag zum Klimaschutz.

Hotel Krone wird teilweise von Firmen aus der Region gebaut

Mit den Firmen Taglieber (Oettingen) und Stark (Auhausen) kommen zwei aus der unmittelbaren Umgebung, das Unternehmen Bennert hat seinen Sitz in Thüringen. Die drei haben die eindrucksvoll wirkenden Dachstühle für das alte Kronengebäude samt Saal, den Technikbereich und das neue Bettenhaus mit hoher fachlicher Expertise hergestellt.

Bürgermeister Thomas Heydecker dankte in seiner Rede allen am Bau beteiligten Personen und Firmen. Seinen Dank richtete er auch an seine Amtsvorgängerin Petra Wagner, in deren Amtszeit die Grundlagen für das Projekt gelegt worden seien. Zudem hob der Rathauschef das Engagement des Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange hervor, der entscheidend dazu beigetragen habe, dass das Vorhaben in das Förderprogramm des Bundes „Nationale Projekte des Städtebaus" aufgenommen worden sei. Knapp zehn Millionen Euro seien als Fördersumme aus Berlin geflossen, rund fünf Millionen Euro habe der Freistaat Bayern beigesteuert. Heydecker hofft, dass möglicherweise das Land noch weitere Mittel bereitstellen werde. „Wir könnten sie gut gebrauchen“, meinte der Bürgermeister mit Blick auf die Kostensteigerungen. Derzeit bewegten sich die Ausgaben bei 22,4 Millionen Euro brutto.

Oettinger Krone soll über 40 Zimmer verfügen

Darüber hinaus würdigte der Rathauschef das Engagement des Projektteams Krone mit Martin Götz an der Spitze, der Architekten, aller beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung und das der Stadtratsmitglieder.

Zum Schluss folgte der Richtspruch der Zimmereien mit dem traditionellen Wurf der Weingläser vom Dach des Gebäudes.

Nach Fertigstellung Ende 2024 wird die „neue“ Krone über 40 Zimmer verfügen. Davon sind 30 Doppelzimmer, acht Suiten und zwei rollstuhlgerecht. Die Gasträume werden im historischen Fachwerkgebäude untergebracht sein. Am Hofgarten wird es einen Biergarten mit 150 Plätzen geben. Hinzu kommen Seminarräume und ein Wellnessbereich.