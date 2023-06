Mit der Alphornmesse starten die Oettinger Musiktage

Die Seenland-Alphornbläser gestalten mit Stadtpfarrer Ulrich Manz einen musikalischen Gottesdienst. Das Geheimnis: In Harmonie zweistimmig erklingen.

Die Königin der Instrumente traf bei den Oettinger Musiktagen auf das Königsinstrument der Alpen. Die Seenland-Alphornbläser gestalteten am Samstagabend mit Stadtpfarrer Ulrich Manz in der Stadtpfarrkirche St. Sebastian in Oettingen einen musikalischen Gottesdienst für Alphorn und Orgel. Bereits beim Einspielen in der von der katholischen Pfarrkirche gegenüberliegenden Parkanlage sorgten die Seenland-Alphornbläser für große Aufmerksamkeit durch die melodischen Klänge. Das Quintett der Alphornbläser in der Besetzung Gustav und Rainer Schulz, beide aus Pfofeld im fränkischen Seenland, Christine Schlund (Nördlingen), Reiner Schachner (Megesheim) und Edwin Beck (Oettingen) spielen seit 2005 zusammen – auf thematischen Märkten, bei Feierlichkeiten und vor allem zu feierlichen Anlässen in Gotteshäusern.

Das Zusammenspiel von Orgel, Ulrich Manz hatte die Stimmung seines Tasteninstruments auf Orgelklang eingestellt, und Alphorn scheint auf den ersten Blick laut dem Stadtpfarrer nicht zusammenzupassen. Anhand der Geschichte einer Bass- und Sopranstimme erklärte der Geistliche, dass ein Zusammenspiel sehr wohl möglich sei. Nicht einander angleichen wollen, sondern in Harmonie zweistimmig erklingen, sei das Geheimnis. Dies bezog Manz auch auf das Evangelium und die Ökumene. Mehrstimmigkeit sei das Geheimnis der Musik und des Glaubens.