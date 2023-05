Oettingen

06:10 Uhr

Verkaufsoffener Maimarkt: Mit der Dampfkutsche über den Blaulichtmarkt

Auf dem Blaulichtmarkt in Oettingen ist am Sonntag eine Dampfkutsche zu sehen.

Der verkaufsoffene Maimarkt am Sonntag gibt interessante Einblicke in die Tätigkeit von Rettungsorganisationen in der Region.

Am kommenden Sonntag, 7. Mai, veranstaltet die Stadt Oettingen in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft „Oettingen erleben“ einen verkaufsoffenen Maimarkt, bei dem Rettungsorganisationen aus Oettingen und der Region im Mittelpunkt stehen und eindrucksvoll ihre Einsatzbereitschaft demonstrieren. Freiwillige Feuerwehr Oettingen, Rotes Kreuz, THW, DLRG und die Polizei sind mit ihren Blaulichtfahrzeugen vor Ort und informieren Marktbesucherinnen und -besucher über ihre wichtige Arbeit. Blaulichtmarkt am Sonntag in Oettingen Das wird ein spannender Tag für kleine und große Besucher, dafür haben die Organisatoren gesorgt. Mit dem Blaulichtmarkt soll das Ehrenamt gewürdigt werden. Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, mehr über die Bedeutung und den Wert des ehrenamtlichen Engagements zu erfahren, um möglicherweise selbst aktiv zu werden. Darüber hinaus gibt eine Hundestaffel auf der Wiese im Gruftgarten interessante Informationen und Einblicke in die Rettungshundearbeit. Abgerundet wird das Erlebnis „Blaulichtmarkt“ mit einer kostenlosen Fahrt in einer kurios anmutenden Konstruktion. Die Werbegemeinschaft konnte eine historische Dampfkutsche zum Marktsonntag organisieren, die auf zwei Routen zwischen Schloßplatz und Gruftgarten verkehrt. Der Maimarkt bietet aber noch viel mehr Möglichkeiten. Der Fierantenmarkt öffnet bereits ab 11 Uhr seine Stände mit dem markttypischen Sortiment zur Frühjahrs-/Sommerzeit. Zudem haben die Geschäfte an diesem Tag ab 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet und bieten eine schöne Gelegenheit für einen gemütlichen Einkaufsbummel mit der ganzen Familie. Mit Sicherheit ein doppelter Gewinn: Denn die Werbegemeinschaft verlost zudem wieder Heimat-Gutscheine im Gesamtwert von 500 Euro. Wer bei der Auslosung dabei sein möchte, sollte fleißig die Gewinnkarten in den teilnehmenden Mitgliedsgeschäften ausfüllen. (dil/AZ)

