Mit der Flex abgerutscht: Azubi schneidet sich in den Unterarm

Bei Sanitärarbeiten in Oettingen rutschte einem Auszubildenen die Flex ab. Der junge Mann musste im Krankenhaus versorgt werden.

Ein 21-jähriger Auszubildender hat sich bei Sanitärarbeiten an einer Baustelle in Oettingen mit einer Flex in den Unterarm geschnitten. Bei der Arbeit an einem Rohr rutschte ihm das Gerät aus der Hand, blieb im Unterarm hängen und verursachte dadurch eine größere Schnittwunde.

Wie die Polizei außerdem berichtet, stürzte der junge Azubi in der Folge auch noch von der Leiter. Er wurde augenblicklich in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er versorgt wurde. Der Schnitt verursachte keine motorischen Beeinträchtigungen des Armes, heißt es weiter. (AZ)