Oettinger Straßen sollen mit Künstlicher Intelligenz analysiert werden

Plus Das Bauamt verbringt viel Zeit damit, den Zustand von Straßen in Listen zu dokumentieren. Mit einer digitalen Lösung soll das bald der Vergangenheit angehören.

Das Straßennetz in Oettingen ist rund 65 Kilometer lang. Um alle Wege und Straßen ständig überprüfen zu können, ist ein enormer bürokratischer Aufwand nötig. Das Bauamt hat nun eine Möglichkeit gefunden, die Arbeitsstunden mithilfe von Künstlicher Intelligenz zu reduzieren. Damit geht die Stadt weiter auf dem Weg zum digitalen Rathaus.