Mitreißende Jazzmesse in der Jakobskirche

Der Oettinger Kammerchor gibt in der Jakobskirche ein Konzert mit RiesJazz. Die "Missa Brasileira" ist anspruchsvoll, gerade für die Begleitband.

Weihnachten gibt den Chören vielfältige Möglichkeiten für Konzerte und dem Oettinger Kammerchor Gelegenheit für einen Neustart nach der Corona-Pandemie mit neuer Chorleiterin. Petra Hanke war bereit, eine Messe einzuüben, die gerne zu Weihnachten gesungen wird, in einem jazzigen Stil und entsprechender instrumentaler Begleitung. Allerdings erhebt diese Komposition "Missa Brasileira" von Jean Kleeb einen großen Anspruch, vor allem an die Begleitband.

Dazu besteht aber der glückliche Umstand, dass es in unserem Raum die Combo RiesJazz gibt, die einer solchen Aufgabe problemlos gewachsen ist. Das bewiesen die vier Jazzmusiker bereits in dem einleitenden Programmteil mit mehreren bekannten Jazztiteln, z. B. "Morning Dance" von Spyro Gyra oder "Recorda me" von Joe Henderson und amerikanischen Weihnachtsliedern, sogenannten Christmas Carols, in jazzeigenem Stil von auch bei uns bekannten Jazzgrößen wie Dave Brubeck oder Joe Henderson.

Missa Brasileira in Oettingen: Marcus Prügel als idealer Solopartner

Dass diese Musik auch in der Oettinger Jakobskirche sehr gut ankam, wurde von Anfang an deutlich. Das mitreißende "Blue Rondo à la Turk" entsprach stark dem Original des Dave Brubeck Quartet. Bernd Fischer erfüllte mit dem Saxofon seine Leader-Rolle toll. Als idealer Solopartner erwies sich Pianist Marcus Prügel, der mit Bernd Fischer harmonierte und seine Soli einwandfrei in den harmonischen Zusammenhang einstellte. Den beiden sah man den Spaß an ihrer Musik an. Der rhythmisch absolut sichere, sichtbar routinierte, Schlagzeuger Thomas Höpfner bildete mit dem Bassisten Arndt Paschke die tragende Aufgabe als Rhythmusgruppe. Der Bassist wurde immer wieder solistisch aktiv und bestimmte mit dem Pianisten den Groove.

Der Kammerchor wurde von RiesJazz unterstützt. Foto: Ernst Mayer

Im Anschluss an die Jazzversionen amerikanischer Weihnachtslieder ("Santa Claus Is Coming", "The first Noel", "The Good King Wenceslas") erweiterte sich die Band um eine Cellistin. Chloe Brooks, Cello-Lehrkraft für die Rieser Musikschule am Oettinger Gymnasium, übernahm den Solopart in der Jazzmesse von Jean Kleeb. Barbara Hanke, Studentin der Musikerziehung und Gesang, übernahm die umfangreichen Soloanteile des nach dem lateinischen Messetext modern verfassten Oratoriums. Der Sologesang und die Stimme des Streichinstruments ergänzten sich bestens mit dem Chorgesang und den Jazzelementen der Combo. Im Unterschied zu den meist einheitlichen Rhythmusvorgaben in der Klassik wird der Zuhörer von Swing-, Rumba- oder anderen modernen Rhythmen überrascht – fehlte nur noch das Mitklatschen des Publikums.

Ein "ungewohnt lebendiges Kirchenkonzert"

Insgesamt ergab dies alles ein mitreißendes, musikalisches Geschehen, ein ungewohnt lebendiges Kirchenkonzert ohne die traditionellen Advents- und Weihnachtslieder. Der durch die Pandemie geschrumpfte Chor schien sehr motiviert, auch neue musikalische Wege zu gehen. Mit der Einsatzbereitschaft und der textlichen Sicherheit der Sängerinnen und Sänger dürfte die Chorleiterin Petra Hanke durchaus zufrieden gewesen sein. Das Konzert erweckte die Hoffnung auf eine neue Zukunft des Kammerchors Oettingen. Dafür sollte der lang anhaltende Beifall der Besucher eine starke Motivation sein.