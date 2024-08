Moderne Technologie führt Eigentümer zu gestohlenem Fahrrad im Ries

Ein Airtag, eine Art Sender von Apple, hat einen Neusäßer zu seinem gestohlenen Rad ins Ries geführt. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann am Donnerstag mithilfe eines im Fahrrad verbauten Airtags sein Rad in Oettingen orten. Er fuhr selbst zur Wohnung des vermeintlichen Diebes und rief dann die Polizei an.

Die Beamten konnten zwar das Rad feststellen, der vermeintliche Dieb hatte allerdings einen Kaufvertrag dafür. Der Oettinger hatte es vom eigentlichen Dieb erworben und zu sich nach Hause gebracht. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Hehlerei, gegen den eigentlichen Dieb ermittelt die Polizei. (AZ)