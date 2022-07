Zwei Betriebsunfälle im Ries: Schreiner rutscht bei Fräsarbeiten ab

Gleich zwei Betriebsunfälle haben sich am Donnerstag ereignet. In Oettingen verletzte sich ein Mann beim Radwechsel schwer.

Im Ries ist es am Donnerstag zu zwei Betriebsunfällen gekommen. Ein 36-Jähriger verletzte sich in Oettingen beim Wechseln eines Rades von einem Auflieger schwer die Hand. Beim Aufschieben des Rades auf die Nabe klemmte er sich einen Finger so schwer ein, dass dieser dabei abgetrennt wurde, wie es im Polizeibericht heißt. Der Mann wurde sofort ärztlich versorgt.

Betriebsunfälle im Ries: Zwei Arbeiter mussten zum Arzt

In Möttingen rutschte ein Schreiner bei Fräsarbeiten mit der Maschine ab und schnitt sich dadurch in die rechte Hand. Er zog sich dabei eine tiefe und lange Schnittwunde zu, die ebenfalls sofort ärztlich versorgt wurde. (AZ)