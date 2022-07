Montessori-Schüler meistern Abschlüsse mit Bravour

Die 22 Absolventen der Oettinger Montessori-Schule haben beim Qualifizierenden Mittelschulabschluss ihr Können bewiesen. Es gab auch den Traumschnitt von 1,0 .

Auch in diesem Schuljahr bewiesen die 22 Absolventen der 9. und 10. Jahrgangsstufen der Oettinger Montessori-Schule, wie gut sie ihre Talente und Fähigkeiten entwickelt konnten und meisterten die Herausforderungen des Qualifizierenden Mittelschulabschlusses und des mittleren Schulabschlusses mit hervorragenden Ergebnissen.

Bei den Schülern und Schülerinnen der 10. Jahrgangsstufe stand bei allen sechs die Eins vor dem Komma, hier waren Felicitas Götz und Lisa-Marie Schmidl mit 1,33 am erfolgreichsten. Bei den 14 bestandenen Prüfungen zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss der 9. Jahrgangsstufe stand fünfmal die Eins vor dem Komma, darunter auch die Traumschnitte 1,0 von Franziska Riefle und 1,1 von Liv-Grete Leister.

Heydecker überreicht Bürgermeisterpreis für außerordentliches Engagement

Auch in diesem Schuljahr standen die Freude und der Spaß am Lernen im Mittelpunkt. Und dass es im Leben um weit mehr geht, als einen gut bezahlten Job zu ergattern, dafür fand Bürgermeister Heydecker sehr schöne Worte: Diese Momente, so Heydecker, gehörten zu den schönen Seiten seines Berufs. Selten sehe er in so viele glückliche Gesichter. Im Anschluss daran überreichte er den „Bürgermeisterpreis für außerordentliches soziales Engagement“ an Vera Schülein und Jennifer Ganzenmüller. Den „Fleißpreis“ der Schule erhielt Hanna Biller für ihr unermüdliches Durchhaltevermögen.

Auch Schulleiterin Annika Groß und Klassenlehrer Sebastian Rauwolf gaben sich hochzufrieden mit den Leistungen aller Schüler und Schülerinnen und dankten ausdrücklich der Mittelschule Oettingen für die hervorragende Zusammenarbeit. Geschenke der Schulgemeinschaft übergab Sabrina Rebelein als Vertreterin des Vorstands, Stefanie Mölle-Schröppel und Melanie Schiller-Heinisch beglückwünschten alle Schüler im Namen des Elternbeirats.

Last but not least ging es dann mit Mathematiklehrer und Musiker Roland Hiller in eine rauschende Abschlussfeier.