Multivisionsshow im Oettinger Schloss: Große Bilder in gigantischen Kulissen

Plus Michael Martin präsentiert sein großes Projekt „Terra – Gesichter der Erde“. Der Zuschauer ist mitunter in der Bildgewalt gefangen.

Es ist alles ziemlich gigantisch: die riesengroße Leinwand, die den gesamten Bühnenraum des Festsaals im Oettinger Schloss bis an die Decke ausfüllt, das Ambiente selbst, das Soundsystem, der restlos mit erwartungsvollen Zuschauerinnen und Zuschauern gefüllte Saal sowie die Vorstellung des „Künstlers mit der Kamera“, die Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker vornimmt.