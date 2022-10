Oettingen

18:00 Uhr

Instrumentalisten aus ganz Europa musizieren in Oettingen

Plus Die "Camerata Europeana" gastierte wieder im Residenzschloss. Der Leiter des Orchesters ist Spross einer polnischen Geigerfamilie und begeisterte mit einem Solo.

Von Ernst Mayer

Die "Camerata Europeana" wurde von dem Cellisten und Dirigenten Klaus-Peter Hahn gegründet. Mitglieder des Orchesters sind Musiker aus ganz Europa, die feste Stellen in renommierten Orchestern haben und regelmäßig für die Projekte der "Camerata Europeana" zusammenkommen. Zum wiederholten Mal kam das Ensemble nach Oettingen. Leiter des Orchesters ist Radoslav Szulc, der Spross einer polnischen Geigerfamilie in der dritten Generation. Als gleichzeitiger Leiter des Kammerorchesters des Bayerischen Rundfunks hat er eine unumstrittene Stellung und ist in der Lage, so manchen Virtuosen für die Camerata zu gewinnen.

