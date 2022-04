Nach dem Abriss des Müllerstadels in Oettingen steht nur noch die Stadtmauer

Plus Die Abrissarbeiten rund um die historische Krone und den Kronensaal in Oettingen sind im Plan. Das sind die nächsten Schritte.

Monatelange Arbeit rund um das XXL-Projekt Krone in Oettingen haben sich zu einem großen Teil im Inneren der Räume abgespielt, jetzt werden immer mehr Schritte auf dem Weg zum neuen Hotel sichtbar – und hörbar. Denn rund um Kronensaal und die historische Krone werden die Gebäude abgerissen. Zunächst war der Müllerstadel dran, von dem inzwischen nur noch die Stadtmauer übrig geblieben ist, gestützt von Holzböcken, wie Projektleiter Martin Götz erklärt. Schritt für Schritt wird in diesen Tagen auch das Bettenhaus von oben nach unten abgetragen.