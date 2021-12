Nach Dienstschluss soll Oettinger Stadt-Fahrzeug dem Carsharing dienen

Plus In Oettingen wird mit dem Gedanken gespielt, das benötigte elektrische Stadt-Fahrzeug nach Dienstschluss den Bürgern zur Verfügung zu stellen. Wie könnte das aussehen?

Die Stadt Oettingen will ein neues Fahrzeug anschaffen und denkt darüber nach, das Elektro-Auto nach Feierabend auch der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen – Carsharing nach Dienstschluss quasi. Wie dies im Detail aussehen könnte, stellte der Mobilitätsdienstleister Mikar aus Plattling im Landkreis Deggendorf am Donnerstag im Rathaus vor.