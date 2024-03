Nächster Einbruch in Oettingen: Bargeld aus Bäckerei gestohlen

In eine Oettinger Bäckerei wird eingebrochen und Bargeld gestohlen. Die Polizei ruft zur Wachsamkeit auf.

In der Nacht auf Freitag ist zwischen 3 und 4 Uhr eine bislang unbekannte Person in eine Bäckerei in der Oettinger Schützenstraße eingebrochen. Die Person brach laut Polizeibericht die Eingangstür auf und entwendete etwa 100 Euro Bargeld. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. Zuletzt ereigneten sich mehrere Einbrüche im Ries. Weiterhin bittet die Polizei um unverzügliche Hinweise, falls Personen nachts laute Geräusche wahrnehmen, die auf einen Einbruch hindeuten könnten. (AZ)

