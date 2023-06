Nahwärme-Arbeitsgruppe sucht Unterstützung bei der Stadt Oettingen

Wo soll das Heizhaus stehen und in welcher Form soll die Arbeitsgruppe "Nahwärme Oettingen Nord" einmal betrieben werden? Bürger stehen vor mehreren Problemen.

Die Planungen einer Oettinger Nahwärme-Arbeitsgruppe für ein Nahwärmenetz im Norden der Stadt sind fortgeschritten. Doch das Team ist nun an einem Punkt angekommen, an dem es Unterstützung durch die Stadt erfordert. Die Details stellte Klaus Obermeyer am Donnerstagabend im Oettinger Bauausschuss vor.

Der frühere Oettinger Stadtbaumeister ist so etwas wie die treibende Kraft der Arbeitsgruppe. Er brachte den Ausschuss auf den aktuellen Stand. 175 Absichtserklärungen sind dem Team zugegangen, so Obermeyer. Aktuell seien die Arbeitsschwerpunkte auf verschiedene Bereiche verteilt. Welche Wärmequelle soll verwendet werden? Welche Betreiberform? Welche Fördervoraussetzungen gibt es und wo soll das Heizhaus einmal stehen?

Oettinger Nahwärme-Arbeitsgruppe sucht Unterstützung bei der Stadt

Obermeyer sprach die Problematik an, dass die Arbeitsgruppe gerade keine Rechtsgrundlage habe, um das Projekt weiter umzusetzen. Denn den beteiligten Bürgerinnen und Bürgern sei das finanzielle Risiko zu groß. Helfen könnte die Stadt durch eine Machbarkeitsstudie, einer Konzepterstellung im Rahmen einer kommunalen Wärmeplanung. "Wir sind bestrebt, das ganze zügig durchzuführen", sagte Obermeyer.

Bürgermeister Thomas Heydecker ordnete das Oettinger Thema bundespolitisch ein. Denn im Bundestag werde eine kommunale Wärmeplanung empfohlen und zudem solle in Quartieren gedacht werden. Die Stadt wolle die Arbeitsgruppe unterstützen, in welcher Form ist noch offen.

Stadtrat Martin Löffler (Stadtteilliste Oettingen) wollte wissen, ob die zunächst vorgesehene Gesellschaft an jemandem scheitere, der "den Hut aufsetzen" wolle? Obermeyer bejahte dies, ergänzte allerdings, dass eine Wirtschaftlichkeitsberechnung benötigt werde und dann noch immer nicht klar sei, ob das reiche, um eine Genossenschaft zu gründen.

Stadtrat in Oettingen fordert, dass die Stadt in die Bresche springen soll

Robin Bhattacharyya (SPD) brachte den Vorschlag ins Spiel, eine BGB-Gesellschaft oder einen Verein zu gründen, der dann in eine Genossenschaft umgewandelt werden könnte.

Rudolf Löhe (CSU/FWG) forderte, dass die Stadt in die Bresche springen solle, immerhin müsse es irgendwie weitergehen.

Nach der kurzen Diskussion sagte Bürgermeister Heydecker: "In Vorleistung zu gehen, ist aus Sicht der Bürger schwierig. Aber die Stadt könnte das Risiko puffern und den Betrag zurückfordern." Beim nicht umgesetzten Projekt Bürgerladen hätte man bemerkt, dass viele nicht bereit seien, in Vorleistung zu gehen.

Am Freitag, 30. Juni, findet die nächste Sitzung des Oettinger Stadtrats satt. Beginn ist um 18.30 Uhr im Rathaus. Dort soll das Thema noch einmal beraten werden.