Neue Ausstellung: Das ist der Lebensablauf eines Sterns

Das Planetarium am Oettinger Gymnasium musste weichen, weil der naturwissenschaftliche Trakt abgerissen wurde. Jetzt wird ein Freilichtplanetarium eröffnet.

Es ist gut ein Jahr her, dass die Betreiber der astronomischen Einrichtungen am Albrecht-Ernst-Gymnasium, Ernst Christ und Uwe Bahadir mit den Rieser Sternfreunden den Abriss beziehungsweise die Demontage des Planetariums in den Kellerräumen abgeschlossen haben. Mittlerweile ist der naturwissenschaftliche Trakt des Gymnasiums abgerissen und soll durch einen Neuanbau ersetzt werden. Die Fertigstellung soll in etwa zwei Jahren abgeschlossen sein.

Die Rieser Hobby-Astronomen haben in akribischer Kleinarbeit die sehr gut erhaltene Kuppel des Planetariums zerlegt und abtransportiert. Selbige soll dann in einem anderen Raum, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, wieder von den Sternfreunden zusammengefügt werden, um kostensparend und nachhaltig in den Einsatz zu kommen. In den zurückliegenden Monaten entwickelte Ernst Christ die Idee eines Freilichtplanetariums auf dem Gelände des AEG.

Schwarzes Loch wird in Modell erklärt

Schwerpunkte dieser Ausstellung sind zum Beispiel, Geschwindigkeiten und Lebensabläufe der Sterne darzustellen und zu zeigen, dass sich unsere Erde in einer habitablen Zone, einer lebensfreundlichen Zone, um die Sonne befindet. Ein schwarzes Loch wird im Modell erklärt. Dass Sterne geboren werden und sterben, liegt in der Natur des Kosmos. Unsere Milchstraße wird im Modell dargestellt, und es gibt andere Sonnensysteme, wie das 40 Lichtjahre entfernte Trappist-1-System und vieles mehr.

Im Rahmen einer Ausstellungseröffnung am kommenden Sonntag 20. November, findet um 14 Uhr ein Vortrag des Diplom Informatikers und IT-Lehrers Hannes Marcinkowski in der Aula des Albrecht-Ernst-Gymnasiums statt. Das Thema lautet: "Schwarze Löcher": Hannes Marcinkowski ist bei den Rieser Sternfreunden Mitglied und begeisterter Hobby-Astronom, der mit seinen populärwissenschaftlichen Erklärungen in seinen Vorträgen komplizierte Sachverhalte verständlich erklärt. Interessierte sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. (AZ)

