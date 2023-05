Oettingen

Neue Boccia-Bahn im Oettinger Freibad eingeweiht

Plus Oettingen hat als Gastgeber-Stadt für die Special Olympic World Games 2023 eine neue Boccia-Bahn gebaut. Das Thema Inklusion soll damit vorangebracht werden.

Im Oettinger Freibad gibt es eine neue Boccia-Bahn. Bürgermeister Thomas Heydecker hat die Sportstätte am Samstag eingeweiht, gemeinsam mit Mitarbeiterinnen von Diakoneo. Die Boccia-Bahn wurde im Rahmen der Special Olympic World Games 2023 gebaut, an deren begleitendem Gastgeber-Städte-Programm Oettingen teilnimmt. Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten an.

Boccia ist eine Sportart davon. Die Spiele finden vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt und damit erstmals in Deutschland. Es soll ein buntes, internationales Fest des Sports für mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung werden. Bevor die internationalen Länderteams in Berlin eintreffen, besuchen sie vier Tage lang eine Gastgeber-Stadt. Ziel ist es, im Gastland zunächst anzukommen, Land und Leute kennenzulernen und letzte Trainingseinheiten vor dem Wettbewerb zu absolvieren, wie Lisa Heydecker erklärt, die Sportbeauftragte von Diakoneo. In ganz Deutschland gebe es circa 170 Gastgeber-Städte, Oettingen sei die kleinste darunter. Das Länder-Team aus Kambodscha wird die Fürstenstadt in zwei Wochen besuchen und dabei unter anderem von Sportlehrern des Oettinger Gymnasiums betreut werden.

