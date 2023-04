Oettingen

22.04.2023

In Oettingen gibt es bald eine neue Hausärztin

Plus Kürzlich hat die 35-jährige Oettingerin ihre Facharztprüfung abgelegt. Bis sie im ehemaligen Schwesternwohnhaus praktiziert, gibt es eine Übergangslösung.

Von Bernd Schied

Ab dem 2. Mai gibt es in Oettingen eine zusätzliche Hausärztin. Sie heißt Dr. Nadine Hubel, ist 35 Jahre alt und stammt aus der Fürstenstadt. Erst vor wenigen Tagen hat sie ihre Facharztprüfung abgelegt. Sie wird als angestellte Ärztin von Dr. Jörg Nürnberger arbeiten, der am Krankenhaus seit drei Jahren eine Fachpraxis für Orthopädie und Unfallchirurgie betreibt (wir berichteten). Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) hat inzwischen die entsprechende Zulassung erteilt.

Dr. Nadine Hubel ist neue Hausärztin in Oettingen

Dr. Nürnberger ist quasi der "Vater" der neuen Allgemeinarztpraxis, die nach einer Übergangszeit im Sommer in das neben der Klinik stehende frühere Schwesternwohnhaus einziehen wird. Das Gebäude ist im Eigentum des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU), das die Liegenschaft praxisgerecht umbaut und dann an Dr. Nürnberger vermietet. Bis dahin praktiziert Dr. Hubel in den Räumen von Nürnberger.

