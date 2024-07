Neuer Pfarrer für Oettingen kommt aus Papua-Neuguinea

In einem feierlichen Gottesdienst wurde das Ehepaar Manasa in die Gemeinde eingeführt. Der neue Pfarrer stammt aus Papua-Neuguinea.

Pfarrer Michael Manasa und seine Ehefrau Leobah sind in einem feierlichen Gottesdienst in die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Oettingen eingeführt worden. Der Festgottesdienst in der Oettinger St. Jakobskirche wurde vom örtlichen Posaunenchor unter der Leitung von Helmut Marx sowie an der Orgel von Dekanatskantor Simon Holzwarth musikalisch gestaltet.

Pfarrer Michael Manasa hat eine halbe Stelle in der Kirchengemeinde, mit einer weiteren halben Stelle tut er beim Neuendettelsauer landeskirchlichen Missionswerk „Mission EineWelt“ Dienst. Deshalb wurde er von Missionsdirektor Hanns Hoerschelmann zusammen mit dem stellvertretenden Dekan Ulrich Tauber in sein neues Amt eingeführt. Gesegnet wurde das Ehepaar Manasa außerdem von Mitarbeitern von Mission Eine Welt (Jomie Wild, Pfarrer Arnim Doerfer und Pfarrer Manfred Kurth) sowie von der Dekanats-Missionsbeauftragten, Prädikantin Gisela Münderlein. Bei dem Gottesdienst wirkten auch die Mitglieder des Missionskreises im Dekanatsbezirk Oettingen mit.

Ein neuer Pastor für Gemeinde in Oettingen

Zu Beginn des Gottesdienstes stellte Pfarrer Kurth seinen Kollegen Manasa vor, der aus Papua-Neuguinea stammt. Kurth berichtete, auf welch verschlungenen und doch geführten Wegen der Pfarrer seine Ehefrau Leobah kennen- und lieben gelernt hat. Von seiner Landeskirche in Papua-Neuguinea wurde Manasa im Jahr 2019 für den Dienst in Deutschland ausgesandt, was aber mit mehrfachen Hürden und Anläufen, ein Visum für Deutschland zu bekommen, verbunden war. Seit etwa einem Jahr lernten die beiden in Neuendettelsau beziehungsweise in Nürnberg die deutsche Sprache. Seit vergangener Woche wohnt das Ehepaar in Oettingen, wo es beim Einzug vom Missionskreis und vom Dekanatsausschuss ganz traditionell mit Brot und Salz begrüßt wurde.

In seiner ersten auf Deutsch gehaltenen Predigt über die Bibelstelle 2. Korinther 12 betonte Pfarrer Manasa die Gnade Gottes und machte diese auch an seinem eigenen Leben deutlich: Als junger Mann war er vor etwa 20 Jahren von einer Herzerkrankung geheilt worden. So habe er Gottes heilvolle Gnade „hautnah“ erlebt. Darauf habe er sich zu einem intensiveren Christsein und insbesondere zum Berufswechsel zum evangelisch-lutherischen Pfarrer beziehungsweise Pastor entschieden. (AZ)