Neues Festival bei Oettingen präsentiert Rockmusik und Spiele

Bei Oettingen findet am Wochenende das erste Camping Battleground Festival statt. Zeltleben und Musik sollen anders als gewöhnlich nicht voneinander getrennt sein.

An Pfingsten findet zwischen Nittingen und Ehingen am Ries erstmals das Camping Battleground Festival statt. Insgesamt werden an drei vollen Tagen 18 Bands aus den Genres Rock, Metal und Folk auf der Bühne für Stimmung sorgen. Mit dabei unter anderem Mr. Hurley und die Pulveraffen, Nanowar of Steel und Infected Rain. Wochenend- und Tagestickets sind an der Abendkasse verfügbar. Das Festivalgelände liegt zwischen dem Oettinger Ortsteil Nittingen und Ehingen am Ries. Der Veranstalter teilt mit, dass Ortsfremde das Navi nach 86741 Ehingen navigieren sollen, ab der Staatsstraße sollen Wegweiser aufgestellt sein. Online unter www.camping-battleground-festival.de sind die genauen Koordinaten hinterlegt.

Anfahrt Camping Battleground Festival bei Oettingen

Das Festival soll sich laut Veranstalter Simon Zips von anderen dadurch abheben, dass der Zeltbereich nicht vom Konzertbereich abgetrennt ist. Musik sowie unterhaltsame Spiele wie Flunkyball, Tauziehen und Parcours sollen eine einzigartige Mischung bieten. Die Anreise ist möglich ab Freitag, 26. Mai, um 9 Uhr. Die Abreise erfolgt bis Montag um 15 Uhr. (AZ)