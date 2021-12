Neues Wohngebiet "Grüner Leben" nimmt nächste Hürde im Stadtrat

Plus Im Oettinger Stadtrat hat das Baugebiet "Grüner Leben" die nächste Hürde genommen. Bürger hatten erneut Widersprüche eingereicht.

Im Norden der Stadt Oettingen soll auf einer Wiese das neue Wohnviertel "Grüner Leben" gebaut werden. Bereits frühzeitig gab es Kritik von Anwohnern. Sie befürchten, dass es zu Parkkonflikten, einer "Ghettoisierung" oder Wertminderung der Wohnungen durch Verschattung kommen könnte. Die Stadt Oettingen und der Bauherr kamen den Anliegern teils entgegen, doch den Bürgerinnen und Bürgern war das nicht genug. Jetzt hat das Wohngebiet im Stadtrat die nächste Hürde genommen.