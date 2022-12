Neues Wohnprojekt auf Oettinger Altstadtareal vorgestellt

Plus Wo einst in Oettingen geschmiedet wurde, sollen Wohnungen entstehen. Für einige Stadträte ist die Höhe des Mehrfamilienhauses noch ein Knackpunkt.

Schon seit vielen Jahren stehen die Werkstatt der ehemaligen Schmiede Lutz sowie das angrenzende Wohnhaus leer. Der Eigentümer aus dem Ries hat nicht nur das Areal von Reithaus und Reithalle erworben, sondern auch die Flächen des früheren Handwerksbetriebs zum Königstor hin. Nun wurden die Pläne für die Mehrparteienhäuser erstmals öffentlich vorgestellt, die auf dem Areal entstehen sollen. Mit dem Projekt soll in Oettingens Altstadt eine Vielzahl von Wohnungen geschaffen werden.