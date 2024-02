Nicht nur die Namen sind klar: Pächter gibt Einblick in Krone-Restaurants

Plus Die Oettinger Krone soll auch ein Hotel für Einheimische sein. Wie das gelingen soll und wie lang der Pachtvertrag läuft, sagt CEO Walter Neumann im Interview.

Herr Neumann, Sie sind seit Januar neu als CEO bei Castlewood Hotels & Resorts und haben entsprechend die Krone jetzt zum ersten Mal gesehen. Wie ist Ihr Eindruck?



Walter C. Neumann: Ganz ehrlich? Ich bin absolut begeistert. Unser Eigentümer, die Familie Smura, kämpft schon seit einiger Zeit um dieses Projekt und hat mich immer heiß gemacht, sie haben gesagt: 'Das musst du sehen.' Die Krone ist jetzt schon ein toller Bau, sie hat diesen historischen Touch, etwa mit der Stadtmauer. Wir haben auch eine Holztradition, im Saal gibt es teilweise 600 Jahre altes Holz.

Welche Gäste wollen Sie sich mit der Krone ansprechen?



Neumann: Es ist eine Art Hybrid-Hotel, ein Hotel für verschiedene Märkte: Wir werden den Stadthotel-Kunden haben, wir werden auch den haben, der sich entspannen und sich erholen möchte. Dazu kommen die Hochzeiten, Familienfeste, Faschingsfeste und vieles mehr. Wir möchten auch versuchen, über unsere Kanäle die Kunden aus ganz Europa zu holen. In Oettingen sind wir in einem tollen Umkreis von ganz großen Städten – und Städter nehmen auch gerne mal eine Auszeit aus der großen Stadt und wollen entschleunigen. Dafür ist die Krone wunderbar.