Oettingen-Nittingen

vor 18 Min.

Ehrenamtliche leisten Arbeit im Wert von 30.000 Euro für ihre Kapelle

Stadtpfarrer Ulrich Manz zelebrierte den Segnungs- und Wiedereinweihungsgottesdienst der generalsanierten Marienkapelle in Nittingen.

Plus Nittingen feiert die abgeschlossene Generalsanierung der Marienkapelle. Das Projekt zeigt den Zusammenhalt in der Gemeinde. Was die Sanierung gekostet hat.

Von Matthias Link

Wie groß der Zusammenhalt in einem Dorf sein kann, zeigt Nittingen. Rund 1100 Arbeitsstunden haben die 39 Helfer aus dem Ort dort ehrenamtlich aufgewendet, um die Marienkapelle generalzusanieren, die zur Oettinger Pfarrei St. Sebastian gehört. Am Samstagabend ist die Kapelle nach einjähriger Bauzeit in einem Gottesdienst gesegnet und wieder eingeweiht worden. Die Nittinger Bürgerinnen und Bürger feierten dies anschließend mit einem Fest.

