Die Erwachsenenbildung im Ries wird zukunftssicher gemacht

Plus Die Volkshochschulen Nördlingen und Oettingen arbeiten enger zusammen. An eine Fusion wird dennoch nicht gedacht.

Die Volkshochschulen Nördlingen und Oettingen sind eine Kooperation eingegangen. Eine entsprechende Vereinbarung besteht seit März 2021. Seit diesem Zeitpunkt haben sich die beiden Bildungseinrichtungen durch gemeinsame Workshops und diverse Arbeitssitzungen mehr und mehr angenähert. Ein erstes deutliches Kennzeichen nach außen ist eine erste gemeinsame Veranstaltungsbroschüre für das Herbstprogramm 2022, das auf 150 Seiten 480 Angebote der beiden Volkshochschulen beinhaltet. An eine Fusion sei allerdings nicht gedacht, wie beide Seiten versichern.