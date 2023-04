Fahrzeuge in Oettingen und Nördlingen beschädigt

Unbekannte Täter beschädigen in Nördlingen und Oettingen zwei Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 2800 Euro.

Im Zeitraum von Freitagabend, 20.45 Uhr und Samstagmorgen, 08.15 Uhr ist in Oettingen im Wiesenweg ein geparkter Pkw am Kofferraum mittels eines spitzen Gegenstandes verkratzt worden. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf 800 Euro.

Weiterer Pkw in Nördlingen beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hoferstraße in Nördlingen ist am Samstag zwischen 07.45 Uhr und 15.20 Uhr ein Pkw beschädigt worden.

Am Tankdeckel befanden sich laut Polizeibericht deutliche Hebelspuren, doch der Täter konnte ihn nicht öffnen. Weiterhin wurde der Kotflügel beschädigt. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. (AZ)