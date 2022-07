Personenkontrolle: Polizisten stellen Drogenkonsum fest

In Oettingen und Nördlingen werden mehrere Personen kontrolliert, die Drogen konsumiert haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 17 Jahren sind am Freitagabend, gegen 19.45 Uhr einer Personenkontrolle unterzogen worden. Wie die Polizei berichtet, führten die Jugendlichen Utensilien mit, welche auf den Konsum von Marihuana hindeuteten. Bei einer anschließenden Befragung stellte sich heraus, dass sie kurz zuvor einen Joint geraucht hatten.

37-Jähriger in Nördlingen unter Drogeneinfluss

Kurz vor Mitternacht ist ein 37-Jähriger aufgefallen, der in der Fußgängerzone in Nördlingen laute Musik mit einer Musikbox abgespielt hat. Bei der Überprüfung durch die Polizisten rauchte der Mann gerade einen Joint. Weiter konnte auch eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. (AZ)