Streit unter Freunden: Ein Schlag ins Gesicht landet vor Gericht

Plus Zwei langjährige Freunde streiten sich in einem Oettinger Lokal. Einer regt sich über den anderen derart auf, dass er gewalttätig wird. Jetzt kam es zum Prozess.

Ein Schlag ins Gesicht kann sehr gefährlich sein, das wird oft noch immer unterschätzt. Auch bei dem Fall von Körperverletzung, der jetzt vor dem Nördlinger Strafgericht verhandelt wurde, ging es um eine derartige aggressive Tat. Die Staatsanwaltschaft warf einem 42-jährigen Mann aus dem mittleren Ries vor, Anfang Juni vorigen Jahres gegen 14.40 Uhr in einem Oettinger Lokal einem anderen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, sodass dieser zu Boden stürzte und an verschiedenen Körperstellen Schmerzen erlitt. Gegen den Strafbefehl hatte der Angeklagte Einspruch eingelegt.

Sein Verteidiger Alexander Knief erklärte gleich zu Beginn, dass sein Mandant einen Schlag ins Gesicht einräume. Ziel seines Einspruchs sei eine Reduzierung des Strafmaßes von 90 Tagessätzen. Knief begründete dies mit drei Punkten: Zum einen habe sich der Angeklagte nach der Tat bei dem Opfer, einem langjährigen Freund, entschuldigt und dieser habe die Entschuldigung angenommen. Dies sei im Strafmaß unberücksichtigt geblieben, ebenso wie - zweitens - der geringe Verdienst des Angeklagten, der als ungelernter Handwerker circa 1200 Euro netto verdiene und davon 250 bis 300 Euro Unterhalt für sein 18-jähriges Kind aus früherer Ehe bezahlen müsse. Als dritten Grund thematisierte Knief die ausländische Staatsangehörigkeit seines Mandanten: Da sein Mandant eine ausländerrechtliche Niederlassungserlaubnis anstrebe, könnten die 90 Tagessätze ein Problem für ihn werden. Das sollte das Gericht ihm nicht verbauen. Bislang habe der Angeklagte bloß eine Aufenthaltserlaubnis, die alle zwei Jahre verlängert werden müsse.