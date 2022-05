Nordries hat den schlechtesten Versorgungsgrad der Hausärzte in Schwaben

Im Raum Oettingen gibt es vier freie Kassensitze bei den Hausärzten. Laut KVB gilt das Gebiet damit als unterversorgt. Über eine in vielerlei Hinsicht vergebliche Suche.

Dr. Roland Sonnenfroh ist besorgt, ja alarmiert. Auf dem Schreibtisch in seiner Praxis im Orgelhof liegt die aktuelle Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) über die Hausarztversorgung in den einzelnen Regionen des Regierungsbezirkes Schwaben. Mit dem Kugelschreiber deutet er auf den Raum Oettingen, wo nach aktuellem Stand der Versorgungsgrad nur bei 69 Prozent liege, dem schlechtesten in ganz Schwaben. "Diese Zahl bedeutet, dass wir hier im Nordries inzwischen eine Unterversorgung haben." Vor noch nicht allzu langer Zeit sei man bei rund 97 Prozent gelegen. "Inzwischen gibt es bei uns vier freie Kassensitze."

In die momentane Situation ist das Nordries Sonnenfroh zufolge wegen der Beendigung der kassenärztlichen Tätigkeit des Ärzteehepaars Ludwig und Gabriele Seefried in der Schloßstraße geraten. "Dadurch sind gleich zwei Vertragsarztsitze auf einmal weggefallen, ohne dass sie bisher wiederbesetzt werden konnten." Der Mediziner verweist darüber hinaus auf die Gebrüder Dr. Fritz und Dr. Thomas Meyer, die vor wenigen Jahren den Betrieb ihrer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis beendet hätten. "Die Kollegen haben zwar eine Nachfolgerin gefunden, die einen der beiden Sitze übernommen hat. Der andere ist aber weggefallen." Gleiches gelte für die frühere Arztpraxis von Dr. Gabriele Häuslschmied in der Mühlstraße.

Ihm würden die Patientinnen und Patienten leidtun, die jetzt keinen Hausarzt mehr hätten. Davon gebe es nicht wenige. Er selbst habe in seiner eigenen Praxis zwar einige aufnehmen können. Seine Mitarbeiterinnen schilderten Situationen, in denen Patienten anfragten, ob noch Platz sei. "Diese brechen mitunter in Tränen aus, wenn wir sie ablehnen müssen, weil wir selbst übervoll sind." Andere wiederum versuchten im Nachbarlandkreis Weißenburg-Gunzenhausen ihr Glück.

Ist ein kommunal betriebenes Medizinisches Versorgungszentrum die Lösung?

Roland Sonnenfroh geht es hauptsächlich darum, in der Öffentlichkeit, aber nicht zuletzt auch in der Politik, ein Bewusstsein für die momentane schwierige Lage zu schaffen. Eine schnelle Lösung zur Beseitigung des Ärztemangels im Bereich Oettingen falle ihm zwar spontan nicht ein. "Vielleicht sollte die Politik längerfristig einmal über ein kommunal betriebenes Medizinisches Versorgungszentrum nachdenken."

Mit dem Bürgermeister habe er in diesem Zusammenhang bereits Gespräche geführt. Er sei bei Thomas Heydecker allerdings auf eine gewisse Zurückhaltung gestoßen. Zum einen, weil eine Kommune sich nur ungern privatwirtschaftlich betätige und das Risiko bestehe, dass ein MVZ nicht gut laufe. Entsprechende Beispiele gebe es aus Unterfranken, wo ein derartiges Modell nicht von Erfolg gekrönt gewesen sei. An einen Investor von außen, der ein solches Zentrum baue und Ärzte anstelle, glaube er nicht, betont Sonnenfroh.

Der Trend beim Ärztenachwuchs in Richtung Anstellungsverhältnisse werde anhalten. Viele seien nicht mehr bereit, eine Menge Geld in eine eigene Praxis zu investieren, das unternehmerische Risiko zu tragen und dann noch 50 oder 60 Stunden inklusive Bereitschaftsdiensten an Wochenenden zu arbeiten. Mit einem Anstellungsvertrag könne man sich wesentlich flexibler aufstellen. Dieser Entwicklung sollten sich die Verantwortlichen auf allen betroffenen Ebenen nicht verschließen.

KVB muss bei einem Versorgungsgrad unter 75 Prozent aktiv werden

Dr. Jakob Berger, Beauftragter der KVB für die Hausärzte in Schwaben, sagte gegenüber unserer Redaktion, die Kassenärztliche Vereinigung beobachte die Situation in den einzelnen Gebieten genau. Sollte es in einer Region zu einer Unterversorgung kommen, was bei einem Versorgungsgrad von unter 75 Prozent der Fall wäre, könne die KVB aktiv werden und dort gegebenenfalls eigene Praxen einrichten und Mediziner aus der jüngeren Generation anstellen. "Das müssen wir sogar tun, weil wir einen Sicherstellungsauftrag für die ärztliche Versorgung haben", so Dr. Berger. Nach ein oder zwei Jahren könnten die angestellten Mediziner möglicherweise Interesse daran finden, die Praxis selbst zu übernehmen. Die KVB würde sich dann wieder zurückziehen.