Oettingen: Bernd Hilper als neuer Stadtrat für die SPD vereidigt

Bernd Hilper folgt im Oettinger Stadtrat auf Annemarie Leigart. Die SPD-Stadträtin hörte im Oktober auf.

Der Oettinger Stadtrat hat in seiner Oktobersitzung Bernd Hilper vereidigt. Er folgt auf die SPD-Stadträtin Annemarie Leigart. Sie hatte aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt niedergelegt. Wie sie auf Nachfragte sagte, will sie jedoch ihre sozialen Projekte in der Stadt weiter fortführen.

Bernd Hilper ist 46 Jahre alt, stammt aus Oettingen und trat zur Stadtratswahl 2020 mit dem Listenplatz 13 an. Beruflich arbeitet er als Brauer und Mälzer. (AZ)