Oettingen beschäftigt sich wieder mit der Solarpark-Frage

In Oettingen wird die Diskussion über Solarparks wieder aufgenommen. Die Stadtteilliste hat hierfür 17 Leitlinien ausgearbeitet.

Plus Was muss erfüllt sein, um Solarparks zu genehmigen? Die SLO hat hierzu ein Papier ausgearbeitet, das die SPD als "Freiflächen-Verhinderungs-Systematik" kritisiert.

17 detaillierte Punkte umfasst das Papier, dass die Stadtteilliste Oettingen ausgearbeitet hat. Darin verankert ist ein Vorschlag, unter welchen Rahmenbedingungen in Oettingen Solarparks genehmigt werden. Die Leitlinien sollen als Diskussionsgrundlage dienen. Fraktionsvorsitzender Bernhard Raab stellte den damit verbundenen Antrag vor und damit, was alles berücksichtigt werden soll. Im April 2021 hatte der Oettinger Stadtrat bereits über Leitlinien gesprochen. Für die SLO seien diese jedoch zu unkonkret gewesen, außerdem habe sich seither viel getan, meinte Raab. Eine Grundsatzentscheidung wurde deshalb bis heute vertagt. Wie kommt das PV-Papier an?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

