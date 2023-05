Oettingen

Warum die Krone in Oettingen deutlich später fertig als geplant fertig wird

Plus Im Oettinger Stadtrat berichten Architekt und Projektsteurer über den aktuellen Stand beim Hotel Krone. Harsche Kritik kommt dabei von einem Ratsmitglied.

Der Zeitplan zur Fertigstellung der Neubau- und Sanierungsarbeiten des Hotels Krone wird sich erheblich verzögern. Anstatt das Haus im Sommer 2024 wiederzueröffnen, wird dies nach derzeitigem Stand frühestens Ende kommenden Jahres möglich sein.

Mit dieser Aussage überraschten Architekt Hans-Heinrich Häffner und Projektsteuerer Rolf Löscher die Mitglieder des Stadtrates in ihrer jüngsten Sitzung. Häffner listete als Gründe unter anderem sich hinziehende, aufwendige Ausschreibungen, nicht vorhersehbare Zusatzarbeiten und nicht zuletzt den Fachkräftemangel auf. All dies führe zu einem erheblichen zeitlichen Mehraufwand, der in dieser Form nicht vorherzusehen gewesen sei. Die genannten Probleme würden sich hauptsächlich auf das Krone-Gebäude beziehen. Hingegen liefen beim neuen Bettenhaus, dem Kronen-Saal und der Stadtmauer die Arbeiten wie erhofft, sagte Häffner.

