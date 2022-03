Oettingen

Oettingen erhält einen Bücherschrank

In Oettingen soll es künftig einen Bücherschrank geben. Er soll links neben der Sitzgelegenheit, die um den Baum gebaut ist, stehen.

Plus Die Volkshochschule und die Straßenmusik sind nur zwei von vielen Themen der Oettinger Stadträte. Was sich bei den Konzerten in der Innenstadt ändert.

Von Peter Urban

Unter der Leitung des zweiten Bürgermeisters Markus Eisenbarth hatte sich der Oettinger Kulturausschuss ein umfangreiches Programm auferlegt. Zunächst berichtete die Leiterin der Volkshochschule Oettingen, Petra Raab, über die Aktivitäten ihrer Institution im Jahr 2021 und gab einen Ausblick auf das laufendes Jahr 2022.

