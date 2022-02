Oettingen erinnert an den Luftangriff im Zweiten Weltkrieg 1945

Rund 200 Menschen starben beim Luftangriff am 23. Feburar 1945 in Oettingen. Die Stadt hielt nun eine Gedenkfeier auf dem Friedhof.

Mit einer schlichten Gedenkfeier auf dem Friedhof erinnerte die Stadt Oettingen an den 77. Jahrestag des Luftangriffs am 23. Februar auf Oettingen. Bürgermeister Thomas Heydecker legte auf dem Ehrenfeld einen Kranz nieder und erinnerte an das schreckliche Ereignis, bei dem rund 200 Menschen den Tod fanden. Für die evangelische Kirche sprach Dekan Armin Diener ein Gebet. Zu der Gedenkstunde hatten sich die Fahnenabordnungen der Oettinger Vereine und etliche Bürger auf dem Friedhof eingefunden. Zum Abschluss intonierte ein Trompeter das Stück „Ich bete an die Macht der Liebe.“

Häufig wird den Verantwortlichen beim Volkstrauertag oder bei der Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge mittlerweile die Frage gestellt, ob nach so langer Zeit ein solches Gedenken mit der Erinnerung an die Opfer des Krieges noch zeitgemäß ist. Nur wenige Stunden nach der Veranstaltung auf dem Oettinger Friedhof wurde die Frage durch die Ereignisse in Ukraine beantwortet, heißt es in einer Mitteilung des Veteranen-Vereins. Sie würden zeigen, wie schnell aus einem Funken ein Brand entstehen könne und wie fragil die vermeintliche Sicherheit sei. "Frieden ist beileibe keine Selbstverständlichkeit!"