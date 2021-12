Oettingen

vor 16 Min.

Oettingen fährt beim Straßenunterhalt auf Sparkurs

Plus Im nächsten Jahr stehen nur kleinere Ausbesserungsarbeiten für die Straßen in Oettingen an. Im Kelterfeld Nord soll die Erschließung abgeschlossen werden.

Von Verena Mörzl

Die Stadt Oettingen gibt im nächsten Jahr deutlich weniger Geld für die Sanierung von Straßen aus als noch in den Vorjahren. Die größten Baustellen wird es unter anderem in Siegenhofen, Nittingen und am neuen Pumptrack geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

