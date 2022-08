Oettingen feiert Stadtfest "Summer in the City" und Stadtlauf

Stadt, Feuerwehr und der Lauftreff des TSV Oettingen veranstalten am 13. August das Stadtfest. Geboten ist Livemusik und Tanz, außerdem wird es sportlich.

Es ist wieder so weit: Die Stadt Oettingen, die Freiwillige Feuerwehr Oettingen und der Lauftreff des TSV Oettingen veranstalten am Samstag, 13. August, das Stadtfest "Summer in the City".

Das Sommerfest in der Oettinger Altstadt ist inzwischen zur festen Größe im Veranstaltungskalender der Stadt geworden. Auch heuer gibt es wieder ein attraktives Programm, bei dem für die ganze Familie etwas geboten ist. Ab 15 Uhr verwöhnen auf dem Marktplatz die umliegenden Wirte und die Freiwillige Feuerwehr Oettingen die Gäste mit Speis und Trank, und während Mama und Papa einen Kaffee genießen, können sich die Kinder ab 15 Uhr in der Riesenhüpfburg austoben. Der TSV Oettingen präsentiert sich zudem mit Aktionen auf dem Marktplatz.

Stadtfest in Oettingen: Buntes Programm bei "Summer in the City"

Für große und kleine Sportfans ist ab 16 Uhr einiges geboten: Dann gehen zunächst die Kinder und Schüler auf die Laufstrecke und anschließend startet der Jugendlauf. Danach sind die Erwachsenen an der Reihe. Um 16.45 Uhr fällt der Startschuss für die Walker, um 17 Uhr der für die Läufer des Hauptlaufes, welcher etwa sieben Kilometer lang ist. Wer als aktiver Sportler am Lauf teilnehmen möchte, kann sich bis kommenden Sonntag, 7. August, unter oettinger-stadtlauf@web.de anmelden. Nachmeldungen für Einzelstarter sind am Wettkampftag vor Ort noch möglich. Alle weiteren Infos zum Stadtlauf gebe es unter www.triathlon-oettingen.de im Internet, teilt die Stadt Oettingen mit.

Die mittelfränkische Band Saitenspinner sorgt beim Sommerfest für gute Stimmung. Foto: Werner Rensing

Am Abend ab 19.30 Uhr ist dann Tanzen, Mitsingen oder einfach nur Mitfeiern angesagt. Auch in diesem Jahr heizen wieder die Saitenspinner, eine bekannte Folk-Rock-Band aus Mittelfranken, die Stimmung an. Während ihres 30-jährigen Bestehens hat die Band von Vereinsfest über Kirchweih bis Fernsehauftritt zahllose Auftritte erlebt. Sie begeistert auf den Instrumenten und mit ihrem mehrstimmigen Gesang. Ihr Repertoire umfasst Songs aus fünf Jahrzehnten für alle Altersklassen. Mit deutschen und englischen Hits reißt die Band die Besucher von den Plätzen. Von klassischen Oldies über Pop bis zu Rockmusik - hier ist für jeden etwas dabei. (AZ)

