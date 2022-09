Oettingen führt digitale Straßenzustandskontrolle ein

Plus Straßenschäden erfasst die Stadt Oettingen jetzt per Smartphone und Spezialsoftware. Zusammen mit der Firma Vitalytics hat die Verwaltung das System vorgestellt.

Die Gesetzgebung in Deutschland verpflichtet alle Kommunen, ihre eigenen Straßen in einem solchen Zustand zu halten, dass von ihnen keine Gefahren ausgehen. Kommt es zu Unfällen und die Verkehrssicherheitspflicht wurde nachweislich nicht eingehalten, haften die jeweiligen Bürgermeister persönlich für die entstandenen Schäden.