Oettingen

06:00 Uhr

Oettingen schafft neues Bauland in der Kernstadt und den Ortsteilen

Plus Die Stadt gibt erste Details für das "Kelterfeld Nord 2" in Oettingen bekannt. In Lehmingen, Erlbach und Heuberg entsteht ebenfalls Bauland.

Von Verena Mörzl

In Lehmingen ist die Nachfrage nach Bauland für Einfamilienhäuser groß, wie in der jüngsten Oettinger Stadtratssitzung deutlich wurde. Ebenso in der Kernstadt, wo in nur wenigen Jahren alle Bauplätze im Kelterfeld Nord verkauft wurden, ist inzwischen ein großes, neues Wohnviertel entstanden. Die Stadt erschließt dort nun weiteres Bauland, ebenso in Lehmingen, Heuberg und Erlbach. Erste Entwürfe sind nun bekannt geworden.

