Oettingen: Simon Holzwarth ist neuer Dekanatskantor

In Oettingen wird der junge Mann in sein Amt eingeführt. Zuvor hatte er in München ein Praktikum absolviert. Die Besucher staunen über sein Orgelspiel.

Mit einem fröhlichen Festgottesdienst ist in Oettingen die Amtseinführung des neuen evangelischen Dekanatskantors Simon Holzwarth gefeiert worden. Die Liste der Gäste, die Dekan Armin Diener begrüßte, war lang: Dazu zählten unter anderen Thomas Pichl für die Kirchenchöre, Helmut Marx für die Posaunenchöre und Susanne Renner für die neben- und ehrenamtlichen Organistinnen und Organisten. Ihnen dankte Diener dafür, dass während der Vakanz kein Gottesdienst ohne Orgelmusik auskommen musste. Als erstes Gemeindelied wurde „Tut mir auf die schöne Pforte…“ mit einem festlichen Orgelvorspiel eingeleitet und mit kräftigem Gemeindegesang und Posaunenspiel dargeboten. Pfarrer Uli Tauber dankte für die Musik, die es schafft, das Gotteswort noch besser zu erschließen, die Ruhe und Kraft gibt. Er bat Gott, der Welt Harmonie und Sinfonie, sowie Frieden und Einigkeit zu geben. Praktikum in München-Hasenbergl absolviert Das Praktikum zur Qualifikation für das Amt des Gemeinde- und Dekanatskantors hat Simon Holzwarth in der Gemeinde der Evangeliumskirche München-Hasenbergl absolviert. Der geschäftsführende Pfarrer der Gemeinde, Rolf Hartmann, legte ihm und der „neuen“ Gemeinde zu Beginn der Diensteinführung mit den Worten des Apostels Paulus das Prinzip „viele Gaben – viele Dienste – ein Geist“ ans Herz. Der junge Kantor und die versammelte Gemeinde bekräftigten dies mit einem gemeinsamen Gelöbnis. In der Predigt machte Kirchenrat Wolfgang Böhm, Referent im Landeskirchenamt für Gottesdienst und Kirchenmusik, die Gemeinde mit den beruflichen Stationen von Holzwarth bekannt: Im Alter von elf Jahren begann er mit dem Orgelspiel; über Paris, Detmold und Mailand führte ihn sein Weg nach München; von dort zu seiner ersten hauptberuflichen Stelle im Ries. „Heute beginnt etwas Neues!“ rief der Prediger dem Amtsanwärter zu. An der Einsegnung selbst nahmen Kirchenrat Böhm, Dekan Diener, Pfarrer Hartmann und Dmitri Gregoriev von der Evangeliumskirche Hasenbergl, sowie der zukünftige Kollege von Holzwarth, Udo Knauer, und der Präsident der Oettinger Dekanatssynode, Reinhold Bittner, teil. Die beiden letzteren verbanden ihre Segenswünsche mit persönlichen Willkommensgrüßen. Empfang im Seitenschiff der Kirche Nach der Einführungszeremonie wurde Holzwarth unter Posaunenklängen zu „seiner“ Orgel geleitet, an der er mit dem Finale aus der ersten Orgelsymphonie von Louis Vierne ein staunenerregendes Beispiel seines Könnens lieferte. Ursula Kneißl-Eder als Vertreterin von Landrat Stefan Rößle und Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker begrüßten den neuen Kantor und drückten ihre Zuversicht aus, dass sein Wirken Stadt und Landkreis bereichern werde. Der anschließende Empfang im Seitenschiff gab Gelegenheit zum regen Gedankenaustausch.

