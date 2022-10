Oettingen

12:10 Uhr

Oettingen soll zur Stadt der Manufakturen werden

Plus Wofür steht Oettingen? Wie könnten das Innenstadtkonzept und die Marke Oettingen aussehen? Ein Experte hat nun seine Ideen im Stadtrat präsentiert.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Oettingen liegt nicht am Mittelmeer, so viel ist klar, und doch hat es einige Eigenschaften mit südländischem Flair. Zu diesem Ergebnis kommt Berater Ingo Wessel, der ein Innenstadtkonzept für Oettingen und eine Marke erarbeitet hat. In seinen Augen kann es gelingen, wieder mehr Aufenthaltsqualität in die Stadt zu bringen, wenn die kleinteilige Gebäudestruktur – Stichwort Architektur im Mittelmeerraum – mit den strukturellen Vorteilen Oettingens zusammengebracht wird und Manufakturen aufgebaut werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen