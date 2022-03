Oettingen

12:30 Uhr

Oettingen will Pfandringe und tragbare Aschenbecher testen

Plus Pfandsammler sollen nicht im Müll suchen müssen. Oettingen will einen Testdurchlauf starten und für das Freibad außerdem tragbare Aschenbecher anschaffen.

Von Verena Mörzl

Ähnlich wie in Nördlingen will auch die Stadt Oettingen Pfandringe in der Stadt aufstellen. Außerdem soll im Freibad verstärkt auf das Problem von weggeworfenen Zigaretten aufmerksam gemacht werden. Dazu sollen im Sommer tragbare Aschenbecher unter die rauchende Bevölkerung gebracht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

