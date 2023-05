Oettingen will wissen, was Eigentümer mit Leerständen planen

Die Innenstadtbeauftragte in Oettingen erfasst aktuell die Leerstände in der Stadt. Der Kulturausschuss hat außerdem das Feuerwerk für die Jakobikirchweih vergeben.

Unter anderem um die Oettinger Innenstadt ging es in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses des Stadtrates. Dort berichtete Innenstadtbeauftragte Barbara Binder über ihre Arbeit in den zurückliegenden sechs Monaten.

Ihre Hauptaufgabe bestehe derzeit darin, die Leerstände in Oettingen zu erfassen, um einen Gesamtüberblick zu erhalten. Sie stehe in persönlichem Kontakt mit den Eigentümern der Immobilien, um herauszufinden, was diese planten. Zudem kooperiere sie auch mit Ingo Wessel, der ein Konzept für die Innenstadt entwickelt habe und Oettingen zu einer Stadt der Manufakturen machen wolle (wir berichteten). Ein großer Wunsch von ihr wäre es, eines Tages einen Regionalladen zu etablieren.

Politische Veranstaltungen der Vhs stoßen auf kein großes Interesse in Oettingen

Auf ein erfolgreiches Jahr 2022 blickt die Volkshochschule Oettingen zurück. Vorsitzende Petra Raab sprach von überwiegend gut besuchten Angeboten zu den verschiedensten Themen. Sehr gut angekommen seien insbesondere Vorträge zu den erneuerbaren Energien. Bewährt habe sich darüber hinaus die Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Nördlingen, mit der man inzwischen ein gemeinsames Programmheft herausgebe. Diese sei notwendig, um die entsprechenden Zuschüsse vom Bayerischen Volkshochschulverband zu erhalten.

"Unsere Angebote sind aktueller denn je", sagte die Vhs-Vorsitzende und verwies gleichzeitig auf deren Vielfalt. Auffallend sei, dass politische Themen auf keine allzu große Resonanz stoßen würden. Bürgermeister Thomas Heydecker danke dem Vhs-Team für dessen großes Engagement und lobte das Programm, bei dem für jeden etwas dabei sei.

Thema im Ausschuss waren zudem die Host Town Tage für die Special Olympic Games Mitte Juni in Berlin, wo Oettingen im Vorfeld eine Delegation aus Kambodascha in den Sportarten Leichtathletik und Boccia aufnehmen wird. Höhepunkt ist dabei ein Fackellauf am 13. Juni, bei dem Schülerinnen und Schüler sowie Vertreter der Vereine die symbolische Fackel durch die Stadt tragen werden, die vorher am Marktplatz entzündet wird. Bürgermeister Heydecker erwartet zwischen 1000 und 1500 Läufer. Außerdem ist am 15. Juni ein Konzert auf dem Pausenhof der Grund- und Mittelschule für die Gäste geplant.

Lasershow für Kirchweih in Oettingen vergeben

Im Vorgriff auf die Jakobikirchweih Ende Juli vergab der Ausschuss den Auftrag für eine Lasershow am Samstag an die Firma DS Showlaser in Höhe von knapp 10.000 Euro. Sie soll anstatt des Feuerwerkes stattfinden.

Anja Friedel von der Tourist-Info im Rathaus stellte schließlich noch anstehende Veranstaltungen in diesem Jahr vor und erwähnte dabei die Musiktage im Juni, die Residenzkonzerte, ein politisches Kabarett mit Christian Springer am 1. August im Kirchweihfestzelt sowie Summer in The City am 12. August.

Zuvor war der Ausschuss in der Stadtbibliothek, um sich über die dortigen Veränderungen zu informieren. Leiterin Kerstin Pflanz verwies auf einen "Relaunch", der stattgefunden habe. Unter anderem seien neue Nischen in den Räumlichkeiten geschaffen und über 5000 Medien "aussortiert" worden. In nächster Zeit würden neue Möbel angeschafft, um weitere Sitzgelegenheiten zu bieten und die Aufenthaltsqualität insgesamt zu steigern. Mit den Umschlagszahlen liege die Oettinger Bibliothek laut Statistik auf Platz sechs in Bayern. Dies sei ein sehr gutes Ergebnis, meinte Kerstin Pflanz.