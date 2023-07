Oettingen

vor 17 Min.

Oettingens Nahwärmeprojekt wird zum Gesamt-Energie-Konzept

Plus Die Stadt Oettingen unterstützt die Arbeitsgruppe Nahwärme Oettingen Nord mit einer Machbarkeitsstudie. Ein Experte stellt dazu ein umfassendes Konzept vor.

Von Verena Mörzl

Die Frage nach der zukünftigen Wärmeversorgung von Oettingens Nordstadt hat einmal mehr den Stadtrat beschäftigt. Die Arbeitsgruppe Nahwärme Oettingen Nord, in der sich 175 Personen beteiligen, erhält nun in Form einer Machbarkeitsstudie Unterstützung von der Stadt Oettingen. Der Stadtrat hat dafür den Weg geebnet, allerdings eine Forderung an die Vorleistung geknüpft. Darüber hinaus empfiehlt ein Experte den Oettingerinnen und Oettingern, Wärme nicht einzeln zu betrachten, sondern im Zusammenspiel mit Strom und Mobilität.

Machbarkeitsstudie über die Energieversorgung im Oettinger Norden

Das Nürnberger Ingenieurbüro Zeitgeist Engineering beschäftigte sich mit den Überlegungen für die Machbarkeitsstudie. Deren Geschäftsführer Thomas Vogel referierte im Rathaus darüber, wie aus seiner Sicht die Energiewende erfolgreich umgesetzt werden könne: "Wir brauchen einen Austausch der Energieformen Strom, Wärme, Kälte und Mobilität." Diese sogenannte Sektorenkopplung sei die Zukunft, Strom sei der Grundstoff für Wärme und Verkehr. Betrachtet werden sollen auch nicht einzelne Häuser, sondern Quartiere. So die Theorie.

