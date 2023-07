Oettingens SPD fordert weniger kleine Spielplätze, dafür mehr Highlights

Eine Befragung der SPD ergibt, dass Eltern für gemischte Spielplätze mit besserer Ausstattung sind. Dafür würden sie weniger Spielplätze in Kauf nehmen.

Zentrale Themen der jüngsten Mitgliederversammlung der Oettinger SPD war die Auswertung der Fragebögen, die am Spielplatzfest von Eltern und Großeltern ausgefüllt wurden, die Besprechung und Analyse verschiedener dort angesprochener Probleme und Wünsche sowie die weitere Vorgehensweise bezüglich der Spielplatzthematik.

Eltern wünschen sich eine bessere Ausstattung für die Spielplätze

Einigkeit bestand einer Mitteilung zufolge bei nahezu allen anwesenden Eltern oder Großeltern vor allem hinsichtlich der Punkte, lieber wenige „Highlight-Spielplätze“ im Gegensatz zu vielen kleineren Spielplätzen, gemischte Spielplätze mit Spielgeräten für alle Altersklassen im Gegensatz zu getrennten Spielplätzen und besondere Ausstattung (Wasserspielanlagen, Karussells, größere Kletteranlagen) im Gegensatz zu klassischer Ausstattung (Rutsche, Schaukel, Wippe).

Die allgemeine Feedback-Befragung ergab zusammengefasst Wünsche nach Schattenplätzen, Abwechslung, Spielgeräten für die Altersklasse sechs bis zehn Jahre und einem großen Kletter- und Spielturm. Die SPD-Mitglieder waren sich einig, sich zunächst dem Thema „Schattenplätze“ anzunehmen und sind hierzu aktuell in Gesprächen mit dem städtischen Bauamt.

Die weiteren genannten Punkte sollen von der SPD-Fraktion in den nächsten Haushaltsberatungen und bei Neuanschaffungen von Spielgeräten berücksichtigt werden. Der SPD-Ortsverein Oettingen bedankt sich bei allen Besuchern des Spielplatzfestes für die konstruktiven und aufschlussreichen Gespräche und Anregungen. Weitere Themen der Mitgliederversammlung waren der positive Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022 durch Kassier Christian Zuber, die Planung und Organisation der „italienischen Nacht“, die am 22. Juli ab 17 Uhr im Hof des Heimatmuseums Oettingen stattfindet, aktuelle Themen aus dem Stadtrat und sonstige Fragen und Hinweise verschiedener Mitglieder. Die nächste Mitgliederversammlung, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind, ist am 15. Juli um 10 Uhr im Gasthaus „Goldener Ochse“. (AZ)

